Инвестиции в пять прорывных проектов Ставрополья до 2030 года составят 700 млрд рублей

В рамках реализации прорывных проектов Ставрополья власти планируют привлечь в край 700 млрд руб. инвестиций и создать 30 тыс. новых рабочих мест до 2030 года. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным 6 июля доложил губернатор Владимир Владимиров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

Проекты включают пять инициатив: создание кластера по производству удобрений и азотных соединений; создание агропромышленного кластера; развитие туристско-рекреационного потенциала региона КМВ; создание и развитие логистического хаба «Невинномысск»; строительство ветроэлектростанций. Сегодня в рамках реализации инициатив уже привлечено более 100 млрд руб.

Планируется, что благодаря прорывным проектам в районе Кавказских Минеральных Вод будет создано 40 тыс. новых мест для отдыхающих.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что прорывные проекты позволят региону выйти на уровень среднего по России показателя по заработной плате и валовому региональному продукту на душу населения.

Напомним, для реконструкции санаториев в районе Кавказских Минеральных Вод потребуются инвестиции в размере 50 млрд руб.

Анастасия Назарова