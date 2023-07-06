В магнитогорском кафе «Хорошее место» обнаружены возбудители сальмонеллеза

В Магнитогорске сотрудники Роспотребнадзора обнаружили возбудителей сальмонеллеза в пробах сырой и готовой продукции в кафе «Хорошее место», где более двух десятков посетителей отравились шаурмой. Также ДНК бактерий сальмонеллы выявлены у семи пострадавших, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

По данным ведомства, на 6 июля зарегистрировано 19 случаев заболевания кишечной инфекцией среди посетителей «Хорошего места», в том числе у трех детей. По данным министерства здравоохранения Челябинской области, пострадали 25 человек, из них два ребенка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вспышка кишечного заболевания в Магнитогорске произошла 5 июля. Все заболевшие ели шаурму с курицей в кафе в Ленинском районе города. Проверки по фактам массового заражения проводят сотрудники Следственного комитета РФ и прокуратуры. Кафе закрыто, персонал отстранен от работы. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

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