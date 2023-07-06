Визовый центр Италии прекратил прием заявителей без прописки в Московском регионе

Визовый центр Италии в Москве сообщил, что с сегодняшнего дня, 6 июля, больше не принимает документы от российских граждан, не имеющих постоянной регистрации в Москве или Московской области.

«Центр не принимает документы у жителей из регионов России, имеющих временную регистрацию в Москве. Подать документы на визу в Москве могут только заявители с московской или подмосковной постоянной регистрацией (штамп в паспорте)»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

4 июля в московском визовом центре Италии сообщили, что сроки обработки запросов от путешественников из РФ увеличены. В заявлении центра указано, что «в связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на визу может занимать больше времени, чем обычно».

С 12 сентября 2022 года Евросоюз приостановил облегченный визовый режим с Россией. Процедура подачи документов на получение шенгенской визы стала дороже, а страны ЕС получили право устанавливать свои визовые ограничения для россиян. Россияне, которые хотят получить немецкую визу, теперь должны подать выписку из банка, работающего в одной из стран Евросоюза. Помимо этого россияне теперь должны оформлять страховку только в европейских компаниях.

Александр Кислов