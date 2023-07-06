Британская полиция провела самую масштабную операцию против организованных преступных группировок

Британские правоохранительные органы арестовали почти 1 тыс. членов организованных преступных группировок, занимавшихся производством и контрабандой наркотиков, отмыванием денег и т. п. Операция Mille (названа так, потому что было выдано одновременно тысяча ордеров на обыск), проходившая в течение июня в разных районах Англии, Шотландии и Уэльса, стала самым масштабным мероприятием по борьбе с организованной преступностью в стране, сообщает Sky News.

В ходе операции полицейские изъяли 20 единиц огнестрельного и 40 единиц другого оружия, £636 тыс. наличными, 20 кг кокаина, стоимость которого оценивается в £1 млн, а также более 180 тыс. растений конопли общей стоимостью около £130 млн. В операции принимали участие около 11 тыс. сотрудников полиции Англии и Уэльса, сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью и иммиграционной полиции. Как заявил представитель Национального совета начальников полиции Стив Джапп, «производство марихуаны — лишь один аспект деятельности таких преступных группировок», а получение средств от продажи наркотиков позволяет им совершать другие преступления, «разрушающие целые сообщества». Здесь и современные формы рабства, и насилие, и эксплуатация, добавляет эксперт.

Алена Миклашевская