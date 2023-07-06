Застройщик GloraX приобрел участок в 9,5 га в Новоселье

Федеральный девелопер GloraX приобрел земельный участок 9,5 га под строительство нового проекта в поселке Новоселье Ленинградской области, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании. Объем инвестиций составит 10 млрд рублей.

На территории в Ломоносовском районе Ленобласти девелопер планирует возвести шесть жилых корпусов высотой 9-12 этажей, три из которых будут П-образной формы с закрытыми дворами. Начало строительства и старт продаж квартир запланированы на 2023 год. Окончание реализации проекта намечено на 2025 год.

Отличительной особенностью проекта станет низкая плотность застройки и высокая обеспеченность общедоступными парковочными местами, расположенными по периметру территории, заверяет застройщик. Всего в рамках проекта будет построено 90 тыс. кв. м жилья.

«Мы уверенно следуем выбранной стратегии развития, наращиваем и диверсифицируем портфель проектов с акцентом на комфорт-класс, который в отличие от других сегментов сегодня демонстрирует большую устойчивость к кризисным явлениям. Ленинградская область, куда сегодня сместился фокус внимания многих девелоперов, является для нас одним из приоритетных направлений, так как здесь расположено много интересных площадок под масштабную жилую застройку»,— комментирует Дмитрий Кашинский, операционный директор GloraX.

По словам господина Кашинского, в разработке у компании находится еще несколько расположенных в Ленобласти площадок, анонсировать которые компания намерена до конца года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Градсовет Ленобласти отправил на доработку проект изменений в генплан Виллози, где Glorax планирует построить более 2 млн кв. м жилья.

Александра Тен

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