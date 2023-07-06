Генпрокуратура подала жалобу на приговор Лилии Чанышевой

В Кировский райсуд Уфы поступило апелляционное представление сотрудника генпрокуратуры России Олега Лаврова на приговор экс-координатору уфимского штаба Алексея Навального («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилии Чанышевой (внесена в список террористов и экстремистов). Об этом ее адвокат Рамиль Гизатуллин сообщил в своем Telegram-канале. По его информации, представитель генпрокуратуры просит суд приговорить подсудимую к 10 годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб. В середине июня госпожа Чанышева была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 400 тыс. руб. Она была признана виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ).

Ранее апелляционные жалобы на приговор подала сама госпожа Чанышева и ее адвокаты.

Венера Хисамова

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