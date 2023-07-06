В Оренбуржье расследуют исчезновение уехавшего на пасеку мужчины

Начата проверка по факту безвестного исчезновения Владимира Моисеева 1955 года рождения в Оренбургской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Установлено, что 22 июня текущего года около 14:30 (MSK+2) Владимир Моисеев уехал на своем авто на пасеку на расстоянии 300 м в южном направлении от места жительства – дома № 67 по ул. Бульвар Свободы в селе Северное и не вернулся. До настоящего времени его не нашли.

У пропавшего славянская внешность. На вид ему 65-70 лет. Он плотного телосложения, рост выше среднего (около 186 см), волосы русые с сединой у висков.

В момент исчезновения Владимир Моисеев был одет в синюю шапку, зеленую камуфлированную куртку, синюю камуфлированную футболку, зеленые камуфлированные штаны и обут в туфли темного цвета. Следователи просят всех, обладающих информацией о местонахождении Владимира Моисеева, сообщить в региональное СУ СК РФ по адресу: Оренбург, ул. Набережная, 25/1, тел. 8 (3532) 34-38-01 либо 123.

Ранее в Оренбуржье возбудили уголовное дело после пропажи мальчика 2016 года рождения. 24 июля минувшего года он ушел гулять из дома в селе Ахмерово и до настоящего времени не вернулся.

Георгий Портнов