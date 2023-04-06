В Оренбуржье возбудили уголовное дело после пропажи мальчика 2016 года рождения

В Новосергиевском районе Оренбургской области ищут Ярослава Степанова 2016 года рождения. 24 июля минувшего года он ушел гулять из дома в селе Ахмерово и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В связи с этим следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Также в Новосергиевском районе организованы дополнительные поисковые мероприятия. В работе задействованы водолазы регионального ГУ МЧС и сотрудники полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Всех, у кого есть информация о местонахождения Ярослава Степанова, просят сообщить в следственное управление Следственного комитета России в Оренбурге на ул. Набережная, 25/1. Тел.: 8 (3532) 34-38-01 либо 123.

Георгий Портнов