«Россети Тюмень» направили более 3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения нефтяного месторождения в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Качалка» в Нижневартовском районе ХМАО-Югры. Энергообъект питает Поточное месторождение, разработку которого ведет «ЛУКОЙЛ». На повышение надежности электроснабжения нефтедобывающих скважин энергокомпания направила более 3 млн рублей.



Энергетики провели капитальный ремонт основного оборудования питающего центра – силового трансформатора. В рамках работ специалисты заменили запорную арматуру, газовое и струйное реле, двигатели системы охлаждения и предохранительный клапан. Кроме того, сотрудники компании оснастили трансформатор газоотборным устройством. Новый прибор позволит снизить риск получения травм персоналом при подъеме на высоту и исключит необходимость отключения силового оборудования для проведения технологических мероприятий на объекте.

Системообразующая электросетевая компания непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа. Выполненные работы позволили «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения крупного нефтяного месторождения, где ежегодно добывается порядка 1 млн тонн углеводородного сырья.

АО «Россети Тюмень»