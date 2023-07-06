В Англии женщину впервые назначили главным тренером профессионального мужского футбольного клуба. Ханна Дингли возглавит команду «Форест Грин Роверс», которая выступает в четвертом английском дивизионе. Каковы ее карьерные перспективы? И ждать ли появления тренеров-женщин в российском футболе? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Forest Green Rovers FC Фото: Forest Green Rovers FC

К женскому футболу, болельщики давно привыкли. И внимание к турнирам с участием женских команд порой очень высокое. Например, на матчи предстоящего чемпионат мира среди женских сборных, который пройдет в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа продано больше миллиона билетов. Так что нас ждет самый посещаемый женский турнир в истории. Но в мужском футболе женщин пока немного. Да, они есть. Например, арбитры. Даже на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году работала женская судейская бригада в главе с француженкой Стефани Фропар.

Но все же интеграция женщин в мужской футбол идет с большим трудом. Одна из самых успешных футбольных арбитров в России Анастасия Пустовойтова рассказывала, что до сих пор болельщики с трибун кричат ей не совсем приличные вещи.

Причем женщины-арбитры работают в мужском футболе около 10 лет. А что бы доверить мужской клуб женщине тренеру — такое вообще пока возможно только в кино. Сериал о столь необычном повороте событий под названием «Домашнее поле» в России сняли в прошлом году. Но это кино, а в продвинутой Англии решили рискнуть всерьез. Ханна Дингли была назначена исполняющем обязанности главного тренера клуба четвертого английского дивизиона «Форест Грин Роверс». В истории футбола такого пока не было.

До своего назначения Дингли возглавляла футбольную академию клуба, а теперь попробует свои силы на мостике наставника. Но даже если у нее получится, мы вряд ли увидим женщин главных тренеров в серьезных мужских клубах, уверен футбольный эксперт экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников:

«Из смешного: "Покажи фанатам грудь, хэй! ". Не всегда слышишь эти кричалки, потому что у нас коммуникационная система, и я слушаю, что мне говорят ассистенты, нежели что кричат болельщики».

И все же женщины уже доказали, что могут работать в футбольных клубах, даже луче чем мужчины. Самый яркий пример — Марина Владимировна Грановская, которая работала директором «Челси» с 2014 по 2022 год. Были, правда, и не самые удачные истории, болельщики «Локомотива» и «Спартака» не дадут соврать.

И все же на тренерском мостике мужского футбольного клуба главное не пол, а профессионализм, считает Елена Фомина, которая долгое время работала с женской сборной России по футболу, а сейчас возглавляет женский клуб «Локомотив»:

«Невозможно. Это мужской вид спорта, и руководить командой, это все-таки много эмоций, там могут кричать друг на друга и так далее. А если женский футбол сравнивать с мужским, все-таки мужской динамичнее, более силовой, скорости другие. Понятно, что это как эксперимент, но я на высоком уровне точно не вижу где-то в каких-то командах высших дивизионов сложно себе представить».

Но в итоге даже женскую футбольную сборную нашей страны возглавляет мужчина Юрий Красножан. И времена, где функционеры научатся доверять женщинам наставникам мужские футбольные команды, наступят нескоро, по крайней мере, у нас.

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