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Коммерсантъ FM
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Глава Shell: сокращение добычи нефти и газа будет опасным и безответственным

Генеральный директор Shell Ваэль Саван дал интервью BBC, в котором объяснил, почему компания пока не будет сокращать добычу нефти и газа, несмотря на критику со стороны экологов. По словам топ-менеджера, мир еще «отчаянно нуждается» в нефти и газе, поскольку переход к возобновляемым источникам идет не так быстро, как хотелось бы. Именно поэтому сокращать добычу нефти и газа сейчас было бы просто «опасно и безответственно».

Фото: Thomas Peter / File photo / Reuters

Фото: Thomas Peter / File photo / Reuters

Господин Саван предупредил, что растущий спрос со стороны Китая и холодная зима в Европе могут привести к новому росту цен на топливо, в котором эти регионы остро нуждаются. Он также не согласился с недавними высказываниями генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что новые инвестиции в добычу нефти и газа являются «экономическим и моральным безумием». «Я решительно не согласен с этим,— подчеркнул глава Shell.— Было бы крайне безответственно сокращать производство нефти и газа, поскольку это может привести к росту расходов на топливо, что мы видели в прошлом году».

При росте цен и спроса на энергоресурсы со стороны богатых развитых стран такие страны, как Пакистан и Бангладеш, не могут обеспечить себя сжиженным природным газом (СПГ), отметил господин Саван. «Потоки СПГ просто обходили эти страны, и местные дети вынуждены заниматься при свете свечей,— сообщил генеральный директор Shell.— Если мы собираемся осуществлять переход от углеводородной к возобновляемой энергетике, этот переход должен работать для всех, а не для каких-то отдельных регионов мира».

Евгений Хвостик

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