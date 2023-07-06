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Обновление самарской Фабрики-кухни завершится до конца лета

Восстановление здания Фабрики-кухни в Самаре будет завершено до конца лета текущего года. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Осенью проведем здесь первую выставку: "На вкус и цвет". Она будет посвящена теме еды в искусстве»,— говорится в сообщении.

Кроме экспозиций на площадке Фабрики-кухни будут работать лектории, кружки и резиденции для художников. В октябре на ее территории официально откроется самарский филиал Государственной Третьяковской галереи.

Здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова (в настоящее время закрыт) было построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали.

В дальнейшем здание несколько раз меняло собственника. Позже его планировали снести, но этому помешала общественность.

Георгий Портнов

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