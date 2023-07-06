Температура воздуха в Краснодарском крае превысила норму на 5 градусов

Температура воздуха на Кубани 5-7 июля превысила климатическую норму на 5 градусов. Об этом «КП-Кубань» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«До пятницы будет очень высокая температура»,— рассказал господин Вильфанд.

По прогнозу ученого, жара начнет спадать к выходным: 8 июля температура воздуха придет в климатическую норму, субботу ожидается +28…+30 градусов. Такие же значения ожидаются в начале следующей недели.

Вместе с понижением температуры в регион придут дожди, возможны локальные грозы. По словам Романа Вильфанда, они не принесут с собой катаклизмы.

В начале недели региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение о 39-градусной жаре в Краснодарском крае. В ведомстве обратились к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями с просьбой не выходить на улицу без острой необходимости.

Наталья Решетняк

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