На переселение жителей Орловской области из ветхого жилья необходим еще 1 млрд рублей

Орловская область запросила дополнительно 1 млрд руб. на расселение жителей из ветхого и аварийного жилья. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Андрея Клычкова с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным.

«До 2025 года запланировано расселить жителей из 46 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. Но мы идем с опережением на 134%, запросили дополнительно 1 млрд руб., чтобы решить вопрос уже в этом году. Сейчас городские власти Орла, Ливен и Мценска готовятся решить поставленную задачу»,— цитирует пресс-служба облправительства главу региона.

Ранее в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Андрей Клычков отмечал, что в 2023 году на расселение из ветхого и аварийного жилья в 2023 году будет направлено около 2 млрд руб., около 1,2 млрд руб. на эти цели регион получит из федеральной казны. Согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ Орловской области на период до 2030 года, необходимо расселить 137 аварийных многоквартирных домов площадью 46 тыс. кв. м, в которых проживают 3,2 тыс. человек. За период с 2008 по 2021 годы по программам переселения власти смогли расселить более 80 тыс. кв. м ветхого жилья. Среди вызовов отрасли чиновники указывают на высокий темп прироста аварийного жилфонда, который превышает темп расселения.

Мария Старикова

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