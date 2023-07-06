Суд в Петербурге закрыл дело в отношении пьяного прохожего, напугавшего лошадь на Дворцовой площади

Мировой судья судебного участка № 199 Санкт-Петербурга прекратила уголовное дело в отношении Романа Максимова, обвиненного по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). В январе мужчина, будучи нетрезвым, напугал лошадь в туристической карете на Дворцовой площади, из-за чего пострадало несколько человек.

«В судебном заседании от Максимова и потерпевших поступили ходатайства о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон. Максимов заплатил потерпевшим 350 тыс. рублей»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Инцидент на Дворцовой площади с участием Максимова произошел 2 января. Максимов, что зафиксировали камеры наружного наблюдения и очевидцы, самовольно запрыгнул на одну из запряженных в туристическую карету лошадей, из-за чего испуганное животное ринулось в толпу людей. Пострадали три человека, в том числе двое детей. Как установило следствие, Максимов в тот момент был пьян. После инцидента на Дворцовую площадь некоторое время не пускали туристические кареты.

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