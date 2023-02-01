На Дворцовую площадь в Петербурге перестали пускать туристические кареты

Кареты с лошадьми неофициально перестали пускать на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге после январского инцидента с пьяным прохожим, в результате которого пострадало несколько человек. Об этом рассказала «Фонтанка» со ссылкой на руководителя компании по прокату карет «ВАЛКиТ» Александра Ивахнова.

«После 2 января нам не дают работать. У нас есть маршрут, который разработан по поручению губернатора Санкт-Петербурга в рамках распоряжения № 904Р от 1999 года с остановками и местами стоянок, где можно сажать и ждать пассажиров. Одна из них — Дворцовая площадь. Но нас просто на нее не пускают», — цитирует издание господина Ивахнова.

Он добавил, что это создает значительные трудности с парковкой, так как запряженные кареты гораздо больше легковых автомобилей.

Напомним, 2 января на Дворцовой площади произошел инцидент с каретой, в результате которого пострадали три человека, в том числе двое детей. Нетрезвый местный житель Роман Максимов, что зафиксировали камеры наружного наблюдения и очевидцы, самовольно запрыгнул на одну из запряженных в карету лошадей, из-за чего испуганное животное ринулось в толпу людей. Сам Максимов задержан, в отношении него заведено уголовное дело о действиях, угрожающих безопасности эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ)

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