Суд приговорил к 23 и 24 годам колонии фигурантов дела о покушении на замглавы Херсонской области

Южный окружной военный суд приговорил Юрия Доманчука к 23 годам колонии, Виталия Скакуна — к 24 годам за покушение на заместителя губернатора Херсонской области Виталия Булюка. Обвинение просило для фигурантов дела пожизненное заключение. Об этом сообщаетТАССсо ссылкой на корреспондента из зала суда.

Покушение на Виталия Булюка было совершено 12 декабря 2022 года в Скадовске. Его автомобиль взорвался, замглавы региона получил осколочные ранения, водитель погиб. Юрия Доманчука и Виталия Скакуна задержали в тот же день. По данным следствия, они незаконно купили взрывчатку МОН-50 и пистолеты Макарова. Врио губернатора Владимир Сальдо обвинил в покушении на Виталия Булюка украинских диверсантов.

Полина Мотызлевская