Управление Роспотребнадзора по Туве сообщило о пятом заболевшем сибирской язвой

В Республике Тыва зарегистрирован пятый пациент с диагнозом «сибирская язва». Его состояние оценивается как стабильное, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба ветеринарии Республики Тыва Фото: Служба ветеринарии Республики Тыва

С момента первого зафиксированного случая заболевания прошла одна неделя. Как отмечают в ведомстве, все пациенты употребили в пищу мясо зараженной лошади.

Специальный противоэпидемический отряд продолжает профилактические мероприятия в очаге сибирской язвы в республике. В частности, вакцинировано более 150 местных жителей. На пастбище, чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция. Площадь обработанных территорий составила почти 4 га. На помощь в регион прибыли специалисты Иркутского и Ставропольского противочумных институтов Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора РФ заявили, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы на территории России исключена.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал о случае заражения сибирской язвой в Республике Тыва. Диагноз был поставлен 24-летнему жителю Барун-Хемчикского района. Как выяснилось, он пришел к другу на чабанскую стоянку в местечке Даг-Арты и вместе с ним, а также еще с двумя мужчинами разделал лошадь, у которой накануне появились судороги и отечность паховой области. Внутренние органы лошади они сварили и съели.

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Лолита Белова