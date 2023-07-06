Смольный увеличит штат пеших инспекторов в зонах платной парковки

В Санкт-Петербурге расширили штат пеших инспекторов, патрулирующих зону платной парковки, сообщила пресс-служба комитета по транспорту города. Теперь работать на улицах города будет 18 сотрудников Городского центра управления парковками.

В перспективе Смольный планирует довести штат инспекторов до 60 человек. В их обязанности будет входить очистка номеров припаркованных машин от посторонних предметов, фиксация нарушений правил парковки и контроль за дорожными знаками и разметкой.

Работу инспекторы в зонах платной парковки начали в феврале 2023 года. Как отметили в правительстве города, за шесть месяцев работы ими было очищено более 12 тыс. номеров и более 1 тыс. случаев незаконной парковки на местах для инвалидов. Было проведено 4,5 тыс. разъяснительных бесед о правилах пользования платной стоянкой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный утвердил льготы на парковочные разрешения для жителей в зонах платной стоянки.

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