Суд взыскал с ХК «Металлург» 816,8 тыс. рублей за неосновательное обогащение

Арбитражный суд Челябинской области вынес решение по иску комитета по имуществу и земельным отношениям (КУИЗО) Магнитогорска к автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб “Металлург”». Требования истца удовлетворены частично — вместо заявленных 52,3 млн руб. суд взыскал с АНО 816,7 тыс. руб. в качестве неосновательного обогащения. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

КУИЗО Магнитогорска подало иск в апреле этого года. Чиновники потребовали взыскать с хоккейного клуба неосновательное обогащение, полученное им в результате бесплатного пользования земельным участком, на котором находится спорткомплекс «Арена “Металлург”», с 2007 года. Представители ХК «Металлург» заявляли о несогласии с иском, посчитав, что с переданной мэрией в безвозмездное пользование ареной получили аналогичное право на землю под ней.

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