ГИБДД напомнила о подготовке проекта об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов

Госавтоинспекция и Минтранс готовят проект постановления об уравнивании цифровых и бумажных водительских документов, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, цифровизация водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства позволила сделать проверку документов более достоверной и тщательной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы готовим вместе с Минтрансом постановление правительства о внесении изменений в ПДД для того, чтобы документы в электронном виде признавать наравне с бумажными. По водительскому удостоверению сложно идентифицировать человека. Я задумался, как сделать более эффективно. Вот цифровизация дала хорошее движение для того, чтобы документы проверяли более тщательно и достоверно»,— сказал глава ГИБДД на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Кроме того, господин Черников подчеркнул, что наличие цифрового водительского удостоверения позволяет сразу понять, кем оно было выдано, и определить его подлинность. «У нас все водительские удостоверения оцифрованы. Мы можем по цифровой фотографии идентифицировать человека, наведя на него планшет или камеру»,— объяснил он.

Переход на цифровые водительские документы начался с электронного полиса ОСАГО в 2017 году. В сентябре 2021 года Минцифры и ГИБДД запустили приложение «Госуслуги Авто», которое генерирует QR-код свидетельства о регистрации транспортного средства; QR-код можно показывать инспекторам ДПС при проверке документов.

Однако действующие ПДД не содержат упоминания о QR-кодах, обязывая водителей иметь при себе и предъявлять сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и оригинал СТС. Их отсутствие наказывается штрафом 500 руб. В июне 2022 года Михаил Черников говорил, что сотрудникам ДПС направлены разъяснения о том, что QR-код приравнивается к полноценным документам, но полная их легализация произойдет после внесения поправок в ПДД.

Милена Костерева