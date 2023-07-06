В лесах Белоярского района Югры ввели режим ЧС из-за чрезвычайной пожароопасности

На территории Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за максимального класса пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе окружного МЧС.

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По данным МЧС, такая мера принята из-за повышения класса пожароопасности. В период действия режима ЧС и особого противопожарного режима на территории Белоярского района запрещается посещать леса и разводить открытый огонь. Кроме того, особый противопожарный режим введен на территории Октябрьского района и действует в Ханты-Мансийском и Березовском районах.

Напомним, особый противопожарный режим в ХМАО введен с 28 апреля. Запрещается сжигать мусор и сухую траву, проводить любые огнеопасные работы. По данным МЧС, за нарушение особого противопожарного режима предусмотрен штраф: для граждан — от двух до четырех тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 40 тыс. руб., для юридических — от 200 до 400 тыс. руб.

Полина Хабарова

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