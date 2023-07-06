Депутат Госдумы выясняет законность получения гражданства России подозреваемым в убийстве девушки в Самаре

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев выясняет законность получения гражданства России уроженцем Таджикистана, подозреваемым в убийстве девушки в Самаре. Соответствующий запрос политик направил в Генпрокуратуру и МВД России, сообщил он в своем телеграм-канале.

Поводом для проведения проверку стала информация о том, что подозреваемый в ходе допросов сослался на незнание русского языка, однако это является одним из основных требований для получения гражданства России. Депутат требует выяснить, проводилась ли ранее проверка знаний русского языка у подозреваемого.

Резонансное убийство 34-летней Екатерины Карась произошло в Самаре 3 июля. Очевидцы сообщили полиции, что тело женщины выбросили из машины на ул. Водников. Перед этим она получили ножевое ранение, от которого умерла.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве уроженец Таджикистана покинул Самарскую область, но его задержали в Казани.

Андрей Сазонов