Подозреваемый в убийстве выброшенной из машины девушки задержан в Казани

Полиция установила личность подозреваемого в убийстве девушки, тело которой с ножевым ранением ранее было выброшено из иномарки на ул. Водников в Самаре. Также была установлена машина, на которой передвигался предполагаемый преступник. Он покинул регион. Об этом сообщает МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Фото: МВД РФ

«Благодаря принятым мерам в Казани сотрудники ДПС остановили машину, проходящую по ориентировке, и задержали подозреваемого»,— говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в Самару и передали в следственные органы. Ранее о происшествии сообщили очевидцы.

Силовики установили, что предполагаемый преступник, проезжая по ул. Водников на иномарке, вытолкнул из салона авто девушку.

На шее у нее было ножевое ранение. Впоследствии потерпевшая скончалась.

СМИ сообщили, что погибшая является родственницей крупного бизнесмена из Якутии. Речь идет о владельце и основателе объединяющего несколько артелей ООО «Янтарь» Александре Карасе.

Ранее ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). По версии следствия, участники ОПС господина Карася незаконно добыли, очистили, привезли в Москву и продали 26 кг золота на сумму более 100 млн руб. Сам золотопромышленник признал, что был вынужден реализовать примерно двадцатую часть своей сезонной добычи, чтобы расплатиться со старателями и отремонтировать технику.

Подробности – в материале «Ъ» «Артель "Прекрасный труд"».

Георгий Портнов