В Ярославле начали формировать первые классы для новой школы на Пашуковской

В школе №92 на улице Пашуковская в Ярославле началось формирование 5 первых классов. Несмотря на то, что объект пока не сдан, первоклассники точно начнут обучение 1 сентября. Об этом заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая школа на Пашуковской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Новая школа на Пашуковской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», планируемый срок завершения строительства объекта определен. Это 20 июля 2023 года. Как заявил Артем Молчанов, отставание по строительству школы сокращается. Подрядчик «стремится к сроку 20 июля». Но даже если строительные процессы затянутся, в мэрии решили запустить процесс набора преподавателей в новую школу, а также сформировать первые классы.

В школе №92 на Пашуковской будет набрано 5 первых классов, процесс перевода из старых школ учащихся для формирования классов со 2-го по 11-ый пока запускаться не будет. С 1 сентября первоклашки начнут обучение.

«Поскольку у нас есть отставание и есть опасения, которые высказываются, по вводу, у нас разработан и принят запасной вариант, заключающийся в том, что в случае сложностей на 1 сентября первоклассники будут обучаться в другом здании»,— пояснил Артем Молчанов.

Как добавили в мэрии, обучение будет организовано в одной из школ Дзержинского района, а по завершении стройки образовательный процесс переместится на Пашуковскую.

Андрей Иванов