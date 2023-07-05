Строительство новой школы в Ярославле может завершиться 20 июля

Строительство новой школы на улице Пашуковская в Ярославле может быть завершено 20 июля. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике заявил председатель муниципалитета Сергей Калинин.
Новая школа на Пашуковской
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
Депутат добавил, что дата 20 июля называется в мэрии Ярославля, и сам Сергей Калинин как строитель вступил бы с чиновниками в дискуссию по поводу данных сроков.
«На сегодняшний день есть заверения строительного блока, что 20 июля они будут готовы к сдаче объекта. Там есть какие-то резервы, коли люди обозначают эту дату. Мы, правда, не видим это визуально, но дай Бог. Департамент образования готовится в рамках своих регламентов, но только после того, как им будет предоставлен акт ввода. Гадать откроют они 1 сентября или не откроют 1 сентября, мы не будем, но все нацелены на то, чтобы объект был сдан»,— заявил Сергей Калинин.
Также председатель муниципалитета добавил, что у мэрии есть «план Б» на случай, если школу не успеют вести в эксплуатацию 1 сентября. Заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов заявил, что у ведомства имеется список учителей для набора в учебное заведение на Пашуковской, и их будут набирать с августа, если сам объект будут сдан строителями.