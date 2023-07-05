Строительство новой школы в Ярославле может завершиться 20 июля

Строительство новой школы на улице Пашуковская в Ярославле может быть завершено 20 июля. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике заявил председатель муниципалитета Сергей Калинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая школа на Пашуковской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Новая школа на Пашуковской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Депутат добавил, что дата 20 июля называется в мэрии Ярославля, и сам Сергей Калинин как строитель вступил бы с чиновниками в дискуссию по поводу данных сроков.

«На сегодняшний день есть заверения строительного блока, что 20 июля они будут готовы к сдаче объекта. Там есть какие-то резервы, коли люди обозначают эту дату. Мы, правда, не видим это визуально, но дай Бог. Департамент образования готовится в рамках своих регламентов, но только после того, как им будет предоставлен акт ввода. Гадать откроют они 1 сентября или не откроют 1 сентября, мы не будем, но все нацелены на то, чтобы объект был сдан»,— заявил Сергей Калинин.

Также председатель муниципалитета добавил, что у мэрии есть «план Б» на случай, если школу не успеют вести в эксплуатацию 1 сентября. Заместитель директора департамента образования мэрии Александр Гуськов заявил, что у ведомства имеется список учителей для набора в учебное заведение на Пашуковской, и их будут набирать с августа, если сам объект будут сдан строителями.

Андрей Иванов