Памятник СВО в Самаре откроется в 2023 году

Завершен прием заявок на конкурс проекта памятника, посвященного специальной военной операции, в Самаре. Всего на него поступило 17 заявок, в том числе, от скульпторов и скульптурных мастерских из Москвы, Самары, Новокуйбышевска и Оренбурга. Оргкомитет рассмотрел предложения и определил внешний вид будущего монумента. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«Большинство склоняется к тому, что в центре общей композиции должен быть герой специальной военной операции. Информационные пилоны, расположенные вокруг него, расскажут о единстве народа, о тех, кто сейчас поддерживает и ждет в тылу, делает все для фронта, все для Победы»,— проводятся в сообщении слова исполнительного директора регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инны Жичкиной.

Мемориальный комплекс откроется в текущем году. Его установят в парке Победы.

Ранее стало известно о том, что памятник СВО в Самаре решено сделать народным. Для сбора добровольных пожертвований на него планируется открыть отдельный счет в фонде «Звезда и лира».

Георгий Портнов