Памятник СВО в Самаре решено сделать народным

Объявлен открытый конкурс на идею или эскиз памятника, посвященного специальной военной операции. Инициаторами его создания выступили члены семей, близкие, друзья, однополчане участников СВО. Идею поддержал глава региона Дмитрий Азаров. Памятник решено поставить в парке Победы. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Самарская администрация

«Свои предложения, содержащие эскиз, описание идеи, предлагаемые материалы и конкретную точку размещения на территории парка Победы, все желающие могут направить до 1 июля 2023 года в адрес Управления главного архитектора администрации Самары или в ассоциацию муниципальных образований Самарской области»,— говорится в сообщении.

По словам руководителя АНО «Комитет семей воинов Отечества Самарской области», директора по развитию общественного социально-культурного фонда «Звезда и Лира» Екатерины Колотовкиной, многие горожане заявили о готовности поддержать создание памятника СВО собственными средствами. Для сбора добровольных пожертвований планируется открыть отдельный счет в фонде «Звезда и лира».

Ранее участнику СВО из Самарской области было присвоено звание Героя России. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин в отношении бойца Третьей бригады, командира отделения специального назначения — старшего сержанта Виталия Красного.

Георгий Портнов