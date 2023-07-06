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Более 152 млрд рублей поступило в бюджет Нижегородской области за полгода

Доходы бюджета Нижегородской области в первом полугодии составили 152,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 118,4 млрд руб. (+18,3% к 2022 году). Расходы достигли 138,4 млрд руб.

Ожидается, что по итогам 2023 года доходы бюджета Нижегородской области составят 274,8 млрд руб., расходы — 317,9 млрд руб. Дефицит, в таком случае, составит 43,1 млрд руб.

Всего в консолидированный бюджет (с учетом бюджетов всех уровней) поступило 176,2 млрд руб. Сумма выросла на 20,3% по сравнению с прошлым годом. Расходы составили 164,4 млрд руб.

Анастасия Еремина

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