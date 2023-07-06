Власти назвали новый срок сдачи Борисоглебского моста

В поселке Борисоглебский Ярославской области началась сборка металлоконструкций пешеходного моста через реку Устье. Об этом сообщила глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова.
Фермы нового моста в Борисоглебском
Фото: Айнаш Кислякова
Как ранее рассказывал «Ъ-Ярославль» мост рухнул в апреле 2020 года, не выдержав сильных порывов ветра. Восстановление мостового перехода началось осенью 2022 года. Процесс затянулся из-за дополнительных работ. Изначально объект должны были сдать еще к концу минувшего года, потом назывался срок 30 июня. Теперь в районной администрации говорят о середине августа.
Как рассказала глава района Айнаш Кислякова, первая партия металлоконструкций пришла в поселок только накануне.
«Мы несколько задержались со сдачей объекта. Задержка вызвана проведением дополнительных штамповых испытаний грунта опорных сооружений. Смещение графика поставки металлоконструкций завода-изготовителя. Подрядчик у нас добросовестный и очень старается выполнить работы к дню посёлка»,— заявила Айнаш Кислякова.
День поселка Борисоглебский традиционно проходит во вторую субботу августа, в этом году он состоится 12 августа. Глава района призвала местных жителей «запастись терпением, ведь нам всем нужен добротный, надёжный мост».