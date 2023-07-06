Власти назвали новый срок сдачи Борисоглебского моста

В поселке Борисоглебский Ярославской области началась сборка металлоконструкций пешеходного моста через реку Устье. Об этом сообщила глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фермы нового моста в Борисоглебском

Фото: Айнаш Кислякова Фермы нового моста в Борисоглебском

Фото: Айнаш Кислякова

Как ранее рассказывал «Ъ-Ярославль» мост рухнул в апреле 2020 года, не выдержав сильных порывов ветра. Восстановление мостового перехода началось осенью 2022 года. Процесс затянулся из-за дополнительных работ. Изначально объект должны были сдать еще к концу минувшего года, потом назывался срок 30 июня. Теперь в районной администрации говорят о середине августа.

Как рассказала глава района Айнаш Кислякова, первая партия металлоконструкций пришла в поселок только накануне.

«Мы несколько задержались со сдачей объекта. Задержка вызвана проведением дополнительных штамповых испытаний грунта опорных сооружений. Смещение графика поставки металлоконструкций завода-изготовителя. Подрядчик у нас добросовестный и очень старается выполнить работы к дню посёлка»,— заявила Айнаш Кислякова.

День поселка Борисоглебский традиционно проходит во вторую субботу августа, в этом году он состоится 12 августа. Глава района призвала местных жителей «запастись терпением, ведь нам всем нужен добротный, надёжный мост».

Андрей Иванов