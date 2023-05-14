В Ярославской области мост через реку Устье планируют открыть к 1 июля

Пешеходный мост через реку Устье в поселке Борисоглебский Ярославской области будет восстановлен к 1 июля. Об этом сообщает правительство Ярославской области со ссылкой на участников группы «Губернаторского контроля», побывавших в Борисоглебском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост через реку Устье

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Мост через реку Устье

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проект «Губернаторского контроля» инициирован главой региона Михаилом Евраевым. В Борисоглебском районе группа контролирует строительство новой школы в селе Вощажниково и сроки сдачи пешеходного моста через реку Устье. Оба объекта близки к завершению.

«Завершается строительство общеобразовательной школы в селе Вощажниково. Здание отвечает всем современным стандартам, его готовность составляет 98%, а благоустройство прилегающей территории выполнено на 68%. Уже к 1 июля объект будет сдан. От души рады за ребят, которые первого сентября сядут за парты в новой школе. Уверены, что здание и его наполнение им понравятся. А мы продолжим контролировать состояние этого важного объекта»,— рассказал руководитель рабочей группы «губернаторского контроля», помощник губернатора Андрей Скоркин.

Школу строят по госпрограмме РФ «Развитие образования», за ее реализацию отвечает региональное правительство. Помимо основного здания, построена котельная и очистные сооружения. Новое учебное заведение за смену смогут посещать 240 учеников.

Новый мост через реку Устье возводят по программе «Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области» на 2020 – 2024 годы», реализуемой региональным правительством. Из графика работ подрядчик не выбивается.

«Срок завершения проекта – 30 июня текущего года. Мы не обнаружили препятствий для того, чтобы он был реализован вовремя. Однако многое зависит от того, доставят ли строителям в срок мостовые пролеты. Обязательно проследим за этим. Мост люди ждут уже три года, это важный и очень нужный для поселка путь сообщения»,— отметил Андрей Скоркин.

После осмотра работ на мосту, представители «Губернаторского контроля» выехали на дорогу «Борисоглебский — Буйкино», которая ремонтировалась летом 2022 года.

«Выявили участок, где в процессе эксплуатации дороги была размыта обочина. Подрядчик ее восстановит и укрепит. При этом отмечу важность грамотного содержания наших дорог. Мало их построить, очень важно отслеживать их состояние и оперативно проводить точечные ремонты. Так наши трассы прослужат дольше. Именно поэтому мониторинг их состояния наша рабочая группа проводит на постоянной основе»,— сказал помощник губернатора.

В самом райцентре Андрей Скоркин побывал на улице Первомайская. Ее в 2022 году делали за счет средств местного бюджета. После ремонта дорога вновь пошла трещинами, в асфальте появились дыры. Подрядчик до 1 июня обязан выполнить переделку по гарантии.

«Местные власти проведут работу с подрядчиком, для того чтобы он устранил все выявленные нарушения. Все должно быть проведено на должном уровне. Мы обязательно проверим результаты!» — заявил Андрей Скоркин.

Андрей Иванов