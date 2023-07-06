ОТЭКО создаёт комфортную рабочую атмосферу на терминалах в порту Тамань

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, делает более удобными процессы по девяти направлениям операционной и производственной деятельности: от установки ПО для новых сотрудников до организации внеплановых ремонтов оборудования, совершенствуя внутренние регламенты и процедуры взаимодействия. Одно из неофициальных обобщающих названий этой работы — «Победа здравого смысла». Все инициативы приходят «снизу», от сотрудников компании, в рамках внедрения Производственной системы ОТЭКО (ПСО).

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Так, например, оформление нарядов-допусков к выполнению работ повышенной опасности на производстве теперь идёт в Автоматизированной системе управления безопасностью (АСУБ). Благодаря нововведению время выполнения этой обязательной процедуры существенно сократилось, а значит, ответственная работа всегда начинается вовремя, исключая простои. В дальнейшем планируется внедрить при оформлении нарядов-допусков электронную подпись.

Аварийно-технический запас запчастей теперь формируется непосредственно вблизи важных агрегатов. Раньше перемещение механизмов с производственных участков в ремонтную мастерскую в случае внепланового ремонта могло занять несколько часов. Это требовало участия спецтехники и нескольких специалистов. Теперь вся подготовительная работа по диагностике оборудования, настройке и текущему ремонту проводится прямо на площадке, а значит — в более короткие сроки.

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В автотранспортном подразделении обустроена площадка для ремонта и первого технического обслуживания (ТО-1): осмотр проводят теперь сотрудники без привлечения сторонних специалистов. Для дальнейшей оптимизации и ускорения процесса планируется создать условия для выполнения ТО-2. Закупка запасных частей ведётся на аккредитованных интернет-платформах, что также позволяет экономить время текущих ремонтов и технического обслуживания автопарка. Обязательный предрейсовый медосмотр водителей теперь проходит быстрее благодаря использованию аппарата автоматического измерения давления. Система также позволяет накапливать и анализировать данные о самочувствии водителей. Оптимизирована и работа приложения для заказа корпоративного транспорта, аналогичная популярным сервисам такси, — теперь время ожидания автомобиля существенно сократилось.

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«Наш принцип — всё, что можно упростить без потери качества, надо упростить. Благодаря предпринимаемым мерам сотрудники лучше понимают роль каждого в достижении целей, выявляют «узкие места» в работе и находят решения для повышения эффективности операционных процессов. Работа в компании становится тем самым максимально понятной и комфортной», — отмечает заместитель генерального директора / операционный директор ОТЭКО Сергей Торопов.

В ходе реформ также упрощены учётная политика и подходы к списанию расходных материалов малой стоимости, оформлению нарядов-допусков, доступу новых сотрудников к рабочим компьютерным программам, досмотров на внутриобъектовых КПП. Стали более простыми также правила оформления пропусков, порядок выдачи средств индивидуальной защиты, передачи смен водителей корпоративного транспорта и другие административные процессы.

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