Лукашенко: Евгений Пригожин находится в Петербурге

Предпринимателя и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в настоящий момент нет на территории Республики Беларусь, он уехал в Санкт-Петербург, заявил президент страны Александр Лукашенко. После несостоявшегося военного мятежа господин Пригожин по договоренности с российскими властями должен был с частью бойцов ЧВК обосноваться в Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет»,— приводит слова господина Лукашенко «Пул Первого».

Как ранее сообщал ряд петербургских СМИ, господина Пригожина в последнюю неделю неоднократно видели в Петербурге. По некоторым данным, он вернулся в РФ завершить свои дела, в частности, закрыть собственные СМИ (РИА ФАН, «Невские новости» и т.д.). Кроме того, он посещал управление ФСБ по городу и Ленобласти, чтобы забрать изъятое в ходе обысков в его загородной резиденции оружие, включая наградной пистолет от министра обороны Сергея Шойгу.

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости», воспринятого российскими властями как вооруженный мятеж. Бойцы его ЧВК «Вагнер» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько российских регионов на пути в Москву. Спустя сутки при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко конфликт был урегулирован. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и бойцов ЧВК, тогда как сами они должны уйти на территорию Белоруссии или уволиться из рядов формирования.

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