ФСБ Петербурга вернула Евгению Пригожину изъятое оружие

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу официально вернула предпринимателю и главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину боевое оружие, изъятое в ходе обысков в его загородной резиденции. Как сообщает «Фонтанка», забирать оружие бизнесмен приехал лично в «Большой дом» на Шпалерной улице.

По данным издания, господину Пригожину вернули два карабина «Сайга», нарезной карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов, а также наградной именной пистолет Glock, которым бизнесмена наградил министр обороны Сергей Шойгу.

23 июня Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости», воспринятого российскими властями как вооруженный мятеж. Бойцы его ЧВК «Вагнер» установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько российских регионов на пути в Москву. Спустя сутки при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко конфликт был урегулирован. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и бойцов ЧВК, тогда как сами они должны уйти на территорию Белоруссии или уволиться из рядов формирования. Сейчас на территории страны строится полевой лагерь на 8 тыс. мест для размещения ЧВК «Вагнер». Сам господин Пригожин, как сообщалось ранее, вернулся в РФ завершить свои дела, в частности, закрыть собственные СМИ.

Ранее парламентская Ассамблея ОБСЕ признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте