«Яндекс Путешествия»: цены на авиабилеты из России в Азербайджан, ОАЭ и Турцию подешевели за год

Средние цены на билеты на популярные международные направления из России в июне текущего года снизились по сравнению с июнем 2022-го. В прошлом месяце, по данным «Яндекс Путешествий», которые есть у «Ъ», сильнее всего цены сократились на авиабилеты в Азербайджан (-23%, до 35,7 тыс. руб.), ОАЭ (-20%, до 40,8 тыс. руб.) и Турцию (-14%, до 34,3 тыс. руб.).

«Яндекс Путешествия» также отмечает и существенное снижение стоимости авиабилетов в Армению, Израиль и Казахстан. Перелеты между Россией и Арменией подешевели на 9%, до 25,3 тыс. руб., Казахстаном — на 4%, до 29,4 тыс. руб. Приобрести авиабилеты в Израиль путешественники теперь могут на 7% дешевле, за 52,4 тыс. руб.

Средняя стоимость перелета из России по всем зарубежным направлениям, по итогам июня упала на 23%, сообщил РБК представитель компании «Аэроклуб». Приобрести билет в обе стороны путешественники могли за 69,6 тыс. руб. Перелеты бизнес-классом в среднем подешевели на 7%, до 302 тыс. руб.

Цены на авиабилеты из России резко выросли после начала российской военной операции на Украине. В начале марта 2022 года Ассоциация туроператоров России зафиксировала ажиотажный спрос на вылеты за границу в ближайшие даты. Наиболее популярными направлениями были крупные пересадочные хабы — Стамбул и Дубай.

О том, какие страны популярны у россиян в 2023 году, — в материале «Ъ FM» «Туристы отправляются в новое».

Милена Костерева