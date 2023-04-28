В Самарской области ввели запрет на посещение лесов

До 2 мая текущего года местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов (пятый класс). В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В связи с этим жителей Самарской области просят соблюдать запрет на посещение лесов. Также в регионе нельзя разводить костер в лесу или на территориях в районе лесных участков. Это запрещено делать даже вблизи водоемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Помимо прочего, в Самарской области нельзя поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу. Кроме того, не нужно заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах.

Это связано с тем, что искры из глушителя могут спровоцировать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом. Ранее в соседнем с Самарской областью Оренбуржье лесничества Орска были уличены в неготовности к пожароопасному сезону.

Георгий Портнов