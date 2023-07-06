Три уральских банка вошли в ТОП-10 рейтинга AMDG по управлению репутацией

Аналитическое агентство AMDG опубликовало рейтинг, оценивающий качество репутационных работ в интернете. По результатам 2022 года в ТОП-10 попали три уральских банка. Так, первое место занял банк «Точка», седьмое — Делобанк (входит в группу «Синара») и десятое — Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Офис банка "Точка" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Делобанк Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зона Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в парке Маяковского Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Офис банка "Точка" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Делобанк Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Зона Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в парке Маяковского Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Напомним, ранее источники «Ъ» сообщали, что новым претендентом на покупку 90,01% акций банка «Точка» стал Росбанк. Кроме того, в списке потенциальных покупателей «Точки» — Альфа-банк и Владислав Филев (ранее вошел в cовет директоров миноритария «Точки» Catalytic People Limited). Покупку актива рассматривали Qiwi и Совкомбанк, но позднее отказались от этих планов.

Диана Сунагатуллина

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