Mercedes-Benz представил купе и кабриолет семейства CLE

Компания Mercedes-Benz представила купе и кабриолет нового семейства CLE, которое заменит в гамме двухдверные модели C-Class и E-Class.

Новинка построена на базе купе поколения C205, выпускавшегося с 2016 года, однако новая модель была существенно модернизирована. Автомобиль стал длиннее, шире и выше предшественника, получил увеличенную колесную базу и в целом по габаритам стал больше не только исходного купе C-Class, но и более крупного купе E-Class.

Дизайн кузова выполнен в стиле современных моделей Mercedes-Benz, но при этом новинка лишилась отличительной черты купе марки — отсутствующей центральной стойки кузова, которая появилась у CLE. Модернизация также позволила увеличить объем багажника. Интерьер новинки унифицирован с салоном Mercedes-Benz C-Class поколения W206. Особенностью кабриолета с мягкой складной крышей стал экран мультимедиа MBUX с регулировкой угла наклона дисплея для борьбы с бликами.

Линейка моторов новой модели будет включать в себя 200-сильный 2-литровый дизель в версии CLE 220 d с задним приводом, а также три бензиновых агрегата: 204-сильный 2-литровый CLE 200 с задним или полным приводом, полноприводные 258-сильный 2-литровый CLE 300 и 380-сильный 3-литровый CLE 450. Все моторы оснащены 23-сильным 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 9-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Продажи купе Mercedes-Benz CLE в Европе начнутся осенью 2023 года. Кабриолет выйдет на рынок в 2024 году после отдельной презентации открытой модификации.

Максим Вершинин

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