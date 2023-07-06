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Коммерсантъ FM
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Глава украинской военной разведки заявил о спаде угрозы катастрофы на ЗАЭС

Угроза искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС снижается, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он не объяснил, почему он так считает.

«Мы предпринимаем определенные действия в этой области, как публичные, так и непубличные. И я думаю, сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается»,— сказал господин Буданов The Times.

Власти России и Украины последние недели обвиняли друг друга в подготовке масштабной диверсии в отношении Запорожской атомной электростанции. По версии российской стороны, Киев планирует подорвать станцию и обвинить в этом Россию. По версии украинской стороны, Москва хочет сымитировать удар вооруженных сил Украины по станции. Международное агентство по атомной энергии версию о минировании станции не подтверждает и настаивает на дополнительном осмотре.

Подробнее о взаимных обвинениях — в материале «Ъ» «Хроника объявленного теракта».

Леонид Уварчев

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