В Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее место»

Роспотребнадзор, Следственный комитет и прокуратура проводят расследование и проверки по факту вспышки кишечной инфекции в кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. Зарегистрировано уже 25 заболевших. Все они ели шаурму с курицей, приготовленную в этом заведении, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.
В минздраве Челябинской области «РИА Новости» сообщили, что число отравившихся достигло 25.
В ходе эпидемиологического расследования сотрудники надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима в заведении. С 5 июля кафе закрыто, персонал отстранен от работы до получения результатов медосмотра, исследуются пробы пищи и смывы объектов внешней.
Доследственную проверку по факту вспышки заболевания проводит региональное управление Следственного комитета РФ. По данным следователей, заболевшие госпитализированы. Собственную проверку организовала также прокуратура Ленинского района Магнитогорска.