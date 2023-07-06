В Магнитогорске 25 человек отравились шаурмой в кафе «Хорошее место»

Роспотребнадзор, Следственный комитет и прокуратура проводят расследование и проверки по факту вспышки кишечной инфекции в кафе «Хорошее место» в Магнитогорске. Зарегистрировано уже 25 заболевших. Все они ели шаурму с курицей, приготовленную в этом заведении, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

В минздраве Челябинской области «РИА Новости» сообщили, что число отравившихся достигло 25.

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники надзорного ведомства выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима в заведении. С 5 июля кафе закрыто, персонал отстранен от работы до получения результатов медосмотра, исследуются пробы пищи и смывы объектов внешней.

Доследственную проверку по факту вспышки заболевания проводит региональное управление Следственного комитета РФ. По данным следователей, заболевшие госпитализированы. Собственную проверку организовала также прокуратура Ленинского района Магнитогорска.

Юлия Гарипова, Челябинск