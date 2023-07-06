В Ярославле предпринимателя судят за обрушение объекта культурного наследия

В Кировском районном суде начался процесс по уголовному делу предпринимателя Максима Каткова, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также в повреждении объекта культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль», находящийся на процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Катков

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ Максим Катков

Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ

Как считает следствие, господин Катков привлек работников и самовольно вел реконструкцию подвала в принадлежащих ему помещениях дома на улице Андропова,21, включая работы по выемке грунта. Как сообщал «Ъ-Ярославль», 20 марта 2022 года на месте работ обрушились перекрытия.

«Произошло обрушение строительных конструкций в помещениях подвала и первого этажа здания, что повлекло смерть одного работника и причинение вреда здоровью различной степени тяжести четверых, а также повреждение объекта культурного наследия»,— отметили в прокуратуре.

Судебный процесс по делу Максима Каткова начался с ходатайства сторон обвиняемого и потерпевших о запрете для СМИ видео- и аудио-съемки, однако суд данное предложение отклонил. Также стороны не сошлись в оценке количества потерпевших в уголовном деле.

«Я до сих пор не помню, как меня оттуда вытащили. Я в шаге был от смерти»,— рассказал на процессе потерпевший Воронцов.

«Был в полуобморочном состоянии. Признали легкий вред здоровью, только после этого у меня сдвиг позвонков. Я из больницы не вылезаю»,— заявил суду потерпевший Чиров.

Также на первое заседание пришла и жена погибшего рабочего, причем вместе с сыном 2006 года рождения, который по уголовному делу признан потерпевшим. Она сообщила, что сын тяжело пережил гибель отца и потребовала выплаты ему компенсации морального вреда. Сторона защиты заявила, что подсудимый оплатил похороны погибшего.

Сейчас на процессе идет оглашение обвинительного заключения по уголовному делу.

Алла Чижова