Схема движения на съезде с Борского моста в Нижнем Новгороде изменится с 8 июля

«Теплоэнерго» приступает к второму этапу работ по замене теплосетей на перекрестке улиц Акимова и Пролетарской в Нижнем Новгороде. Поэтому с 8 июля по 4 августа съезд с Борского моста будет перекрыт, движение организуют по временной дороге на газоне. Об этом сообщили в пресс—службе компании.

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Работы на участке ведутся с конца апреля. «Теплоэнерго» планирует заменить 900 м трубопроводов. На время ремонта горячая вода для жителей микрорайона Мещерское озеро будет поступать по временному трубопроводу.

Анастасия Еремина