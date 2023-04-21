Проезжую часть на развязке у Борского моста сузят с 24 апреля

«Теплоэнерго» планирует заменит 900 м труб в районе улицы Акимова в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе компании. С 24 апреля на участке начнется подготовка к ремонту, поэтому на время работ проезжую часть сузят на улице Акимова и на перекрестке с улицей Пролетарской (по направлению к Борскому мосту).

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Ограничения вводят, чтобы специалисты смогли построить временные теплотрассы. С их помощью жителей соседних домов будут обеспечивать горячей водой на время замены трубопровода.

«Такие масштабные работы на данном участке проводятся впервые с момента строительства данной теплосети в 1989 году. В целом в рамках летней ремонтной программы здесь планируется замена 600 м трубопроводов (диаметром 700 мм) и 300 м трубопроводов (диаметром 500 мм)»,— сообщили в «Теплоэнерго».

Анастасия Еремина