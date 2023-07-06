В 2022 году в российский бюджет поступило свыше 17 млрд рублей невыясненных доходов

По итогам 2022 года в российскую государственную казну поступили невыясненные платежи в размере 17,26 млрд руб. Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета. Всего за прошедший год в бюджет поступило 245 видов доходов, не учтенных в прогнозе, на общую сумму 59,123 млрд руб., за исключением доходов, полученных за рубежом.

В ряд неучтенных поступлений вошли платежи по НДФЛ с суммы свыше 5 млн руб. За счет них бюджет пополнился на 10 млрд руб. Также в казну поступили доходы от акциза на жидкую сталь (4,9 млрд руб.) и возвратов остатков трансфертов прошлых лет из внебюджетных фондов (3,7 млрд руб.). Минфин установил вид и принадлежность доходов в бюджет. Общая сумма уточнений достигла 879,1 млн, в том числе по невыясненным платежам — в размере 21,2 млн руб.

Суммарный объем доходов в 2022 году по Минфину, согласно докладу Счетной палаты, составил 99,3 млрд руб.— это 23,4% от плана. В основном это связано со снижением платежей от управления Фондом национального благосостояния и с непоступлением дивидендов по акциям российских банков. Расходы были исполнены на уровне 97,2% (9,5 трлн руб.). Образовавшийся в результате остаток в размере 271,5 млрд руб. (2,8%) обусловлен неиспользованием зарезервированных средств.

В первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета составил 2,402 трлн руб. За этот период расходы федерального бюджета составили 8 трлн руб., что на 38%, или 2,2 трлн руб., больше прошлого аналогичного показателя. В январе—марте в бюджет поступило 22% от прогнозируемого уровня — 5,7 трлн руб. доходов. На долю нефтегазовых доходов пришлось 1,6 трлн руб., ненефтегазовых — 4 трлн руб. По оценкам Счетной палаты, объем доходов упал на 20,7%, на 1484,9 млрд руб.

Милена Костерева