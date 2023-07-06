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Коммерсантъ FM
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Единоросс Бурматов предложил ввести ответственность за пропаганду жестокого обращения с животными

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») подготовил законопроект об ответственности за пропаганду жестокого обращения с животными. Он предлагает ввести штрафы от 5 тыс. до 100 тыс. руб. и арест до 15 суток с конфискацией животного.

Владимир Бурматов

Владимир Бурматов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Бурматов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Бурматов объяснил «Известиям» инициативу догхантерством (убийством животных) и деятельностью треш-стримеров, «которые в социальных сетях в прямом эфире показывают издевательства над животными». Депутат отметил, что в России есть уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. «Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается»,— добавил единоросс.

Законопроектом вносятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами. Для физлиц предусмотрен штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб. или арест на 15 суток, для должностных лиц — штраф от 10 тыс. до 15 тыс., для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Все меры предусматривают конфискацию животного.

Отдельно депутат предлагает ввести ответственность за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиопродукции и их публикацию. Для граждан за это предусмотрен штраф 10–20 тыс. руб., для должностных лиц — 15–25 тыс., для предпринимателей — 20–50 тыс., для юрлиц — 50–100 тыс. руб.

Инициативу депутата поддержали зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, глава комитета по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Владимир Бурматов и глава комитета по законодательству Павел Крашенинников ранее также предложили ввести штрафы для владельцев животных, которые бросают питомцев или жестоко с ними обращаются. Административная ответственность предполагается за жестокое обращение с животными, когда деяние «не тянет» на рассмотрение по статьям УК.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты ищут средства от озверения».

Леонид Уварчев

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