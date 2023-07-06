«Дело, как выясняется, не в деньгах»

В России не удается решить проблему повышения рождаемости. Профильный вице-премьер Татьяна Голикова признала, что принимаемые меры, в том числе финансовой и моральной поддержки населения, не дают желаемого результата. Среди причин, почему граждане не решаются на продолжения рода, чиновники называют отсутствие семьи, жилья, нормальных доходов, а также опасения за собственное здоровье. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не удивлен подобным положением дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Социальный вице-премьер Татьяна Голикова выступила на правительственном часе в Совете федерации, где рассказала о насущных российских проблемах. Главная из них на сегодня, и это признается официально — демография. Дела по-прежнему обстоят не лучшим образом, и переломить негативные тенденции не удается, несмотря на все принимаемые меры.

Правительство провело исследование, которое все это подтвердило. В результате даже введен в обиход новый термин — «демографическая зима». Таковая наступила аж в 28 субъектах, но в основном в Центральной, Северо-Западной России и Поволжье. На Кавказе ситуация с рождаемостью всегда была положительной. И даже в Сибири все более-менее. Но где-то, как мы видим, совсем плохо. Более того, Татьяна Голикова также назвала территории-лидеры по числу абортов. Это, по понятным причинам, еще хуже.

Почему женщины не хотят рожать?

Общую причину следует обозначить термином, известным еще с незапамятных времен — отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Что касается частностей — кто-то из-за бедности, кто-то за здоровье опасается, иной развелся или работу потерял.

Это во-первых. А, во-вторых, есть такая вещь, как социальный эгоизм — для себя хотят пожить, видишь ли. Особенно молодые. А затем или привыкают к этому, или вступают в силу вышеизложенные факторы. Лето красное пропела, и зима стучит в окно. Жизнь человеческая коротка.

Кстати, как мы видим, бедность — отнюдь не первопричина. Есть многие так называемые маргинальные семьи, где много детей. А кто-то рожает, чтобы пособие получить. Да, и такое бывает. Если кто забыл или не знает, демография — это фундамент любого общества, нации, их выживание, если хотите. Да, и это не инфляция или рост ВВП — здесь технические меры не особенно помогут.

Главное, что дело, как выясняется, не в деньгах. Можно теоретически и пособия поднять, и даже квартиру выделить, участок земельный и другие материальные блага. А вот уверенность в завтрашнем дне в деньгах не измеришь. Если здоровья нет или ядерный удар случится, спасет тебя твоя новая квартира? Наверное, нет.

И материнский капитал здесь абсолютно ни к чему, сколько его ни увеличивай. И, естественно, жить для себя нельзя запретить. Мы же не будем принимать жесткие меры, чтобы рожали в добровольно-принудительном порядке. По крайней мере, очень хочется надеяться, что подобного все-таки не случится.

А вот если вернуть уверенность в завтрашнем дне, сразу лучше станет, и это аксиома. Но как это сделать? Как бы то ни было, это лежит вне компетенции социального вице-премьера. Это в регламентах не пропишешь, равно как и в циркулярах и методичках.

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