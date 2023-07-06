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«Справедливая Россия» выдвинула кандидата на довыборы в Курганскую облдуму

Избирательная комиссия Курганской области приняла документы от второго претендента на участие в дополнительных выборах в региональный парламент. Кандидата – врача-невролога Нажибу Хайрнасову выдвинула партия «Справедливая Россия –Патриоты – За правду», сообщает избирком.

Нажиба Хайрнасова работает заведующей отделением реабилитации государственного бюджетного учреждения «Санаторий „Озеро Горькое“». С 2020 года является депутатом Щучанской районной думы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее на довыборы выдвинулся кандидат от «Единой России», владелец и руководитель курганской компании «МобиДик» Александр Черняк.

Период выдвижения кандидатов завершается 9 июля. Место депутата Курганской областной думы по Щучанскому одномандатному округу №10 стало вакантным после досрочного сложения полномочий депутата Бориса Чепурного.

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