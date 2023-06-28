На довыборы в Курганской областную думу выдвинулся первый кандидат

Первый кандидат сдал документы для участия в дополнительных выборах депутата Курганской областной думы. Это предприниматель Александр Черняк, выдвинутый партией «Единая Россия», сообщает избирательная комиссия Курганской области.

Период выдвижения кандидатов продлится до 9 июля включительно. Место в облдуме освободилось после досрочной отставки депутата по Щучанскому одномандатному округу №10 Бориса Чепурного.

Александр Черняк владеет и руководит курганской компанией «МобиДик», которая занимается строительством индустриального парка «Стальмонтаж» на базе бывшего завода ЖБИ-1 в Кургане. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», господин Черняк стал выдвиженцем «Единой России» на довыборах в областную думу по итогам праймериз, где он получил 74,6% голосов.

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