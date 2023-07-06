Парламент Хакасии не стал перераспределять доходы от НДФЛ в пользу муниципальных бюджетов

Верховный совет (ВС) Хакасии отклонил предложение горсовета Абакана установить единый норматив отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 10% в бюджеты городских округов и муниципальных районов. Действующая норма закона предусматривает такие отчисления только в бюджеты сельских поселений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vskhakasia.ru Фото: vskhakasia.ru

Соответствующее решение было принято на сессии республиканского парламента 5 июля. По данным пресс-службы ВС, при вынесении решения учитывались отрицательное заключение на инициативу, данное правительством Хакасии, а также замечания республиканского министерства юстиции и региональной безопасности, правового отдела аппарата ВС и Контрольно-счетной палаты.

«Кроме того, депутаты отметили, что ситуация с единым налоговым счетом стабилизировалась. Госдумой РФ принят федеральный закон от 29.05.2023 №196-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации», который предусматривает зачисление НДФЛ из средств ЕНС в региональные бюджеты в первоочередном порядке, что стабилизирует поступления доходов в местные бюджеты»,- говорится также в сообщении ВС.

Как писал «Ъ-Сибирь», горсовет Абакана объяснял свою инициативу тем, что в результате введения с 1 января 2023 года единого налогового платежа поступления налоговых доходов в январе-феврале в бюджет Абакана сократились практически вдвое. Согласно произведенным авторами инициативы расчетам, принятие закона привело бы к перераспределению из республиканского бюджета в муниципальные 1,18 млрд руб.

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Валерий Лавский