Законопроект о перераспределении НДФЛ в пользу муниципалитетов подготовлен в Хакасии

Проект изменений в закон «О единых нормативах отчислений в местные бюджеты в Республике Хакасия» будет вынесен сессию верховного совета региона после устранения замечаний. Об этом говорится в сообщении республиканского парламента.

Законопроект был рассмотрен на заседании президиума верховного совета 10 мая. Авторы документа предлагают установить единый норматив отчислений от НДФЛ в размере 10% в бюджеты всех муниципальных образований. Действующая же норма закона предусматривает такие отчисления только в бюджеты сельских поселений.

Документ, как сообщал «Ъ-Сибирь», внесен горсоветом Абакана. «В результате введения с 01.01.2023 года единого налогового платежа бюджеты муниципальных районов, городских округов Республики Хакасия недополучают налоговые доходы. Так, поступления налоговых доходов в январе-феврале 2023 года в бюджет муниципального образования город Абакан сократились практически вдвое. Аналогичная ситуация складывается в муниципальных районах Республики Хакасия. Текущих финансовых поступлений недостаточно даже для выполнения минимальных социальных обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы»,– говорится в сопроводительной записке. Законопроект был поддержан Советом муниципальных образований Республики Хакасия.

Согласно произведенным авторами инициативы расчетам, принятие закона приведет к перераспределению поступлений НДФЛ. Республиканский бюджет потеряет 1,18 млрд руб., которые получат муниципалитеты. В том числе, Абакан – 585 млн руб.

Как сообщила пресс-служба верховного совета, законопроект был возвращен на доработку, поскольку в поданных документах не указан представитель горсовета по проекту закона. Кроме того, парламент запросил заключение правительства Хакасии.

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Валерий Лавский